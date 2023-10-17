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общество

Стало известно, почему скончался композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков

Фото: t.me/bazabazon

Известный композитор Геннадий Гладков, автор музыки к популярным мультфильмам, таких как «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов», скончался вчера, 16 октября, утром. Ему было 88 лет. Он скончался в своей квартире на Садовой-Триумфальной улице около 6:30 утра.

По предварительной информации, композитор скончался от старости. Ранее Гладков переносил инсульт. Однако после этого у него проблем со здоровьем не было. Также музыкант в последнее время не жаловался на свое состояние здоровья.

Напомним, что Геннадий Гладков родился в 1935 году. Большую популярность ему принесла работа над мультипликационными фильмами «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов». К последнему он не только написал музыку, но и исполнил в нем партию Глупого короля.

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Игорь Кириченко
Журналист

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