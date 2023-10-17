Сыгравший в фильме «Д’Артаньян» актер Николай Ващилин скончался на 77-м году жизни

Популярный каскадер и актер, который ставил трюки в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Николай Ващилин скончался на 77-м году жизни. Об этом стало передает«Российская газета».

О смерти актера стало известно еще летом, однако информация об этом распространилась только сейчас. В настоящее время других подробностей гибели нет.

Николай Ващилин родился 7 апреля 1947 года. С 1964 по 1996 год он работал каскадером и постановщиком трюков киностудии Ленфильм. С 1994 по 1996 годы занимал должность заместителя председателя правления киностудии ТРИТЭ Никиты Михалкова.

Запомнился многих, как каскадер и постановщик трюков в десятках фильмов. Свой дебют начал в «Неуловимых мстителях» в 1966 году. Кроме того, Ващилин ставил и выполнял трюки в изветсных кинофильмах «Стрелы Робин Гуда», «Легенда о Тиле», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (сцена схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти у Рейхенбахского водопада), «Остров сокровищ».