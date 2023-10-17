«Ты никто»: эпатажный певец из Новосибирска Шура довёл до слёз известную журналистку

Певец Шура послал журналистку, спросившую о конфликте с Карнавал.

Певец Шура вызвал негодование, послав матом журналистку, которая задала ему вопрос о конфликте с певицей Валей Карнавал на шоу "Битва поколений". Об этом пишет телеграм-канал Hypehub.

Во время интервью корреспондентка спросила Шуру, почему он использовал резкое выражение, обозначая Карнавал как "бездарность" и называя ее "маленькой девочкой". В ответ на это певец несколько раз послал журналистку.

Ранее, 22 сентября, сообщалось о том, что Валя Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу "Битва поколений". Причиной ее слез стало грубое поведение Шуры по отношению к ней. Во время интервью тиктокерша спросила певца, испытывает ли он к ней сильную неприязнь.

Шура в своем ответе подчеркнул, что Карнавал заняла место Ларисы Долиной, которую он также не берет в расчет. Певец выразил недовольство тем, что Валя должна доказывать свое право на это место, и призвал ее успокоиться.

Голос Шуры дрожал во время высказывания, а Карнавал старалась не плакать, но в конечном итоге слезы все же не сдержала. Певица призналась, что ожидала услышать от Шуры совсем другие слова.