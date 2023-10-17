Ученые выяснили, что антидепрессанты улучшают память у людей с депрессией

Антидепрессанты могут снижать концентрацию на негативных воспоминаниях у людей, страдающих депрессией. При этом они могут улучшать память. К такому выводу пришли ученые из Университета Райса. Результаты исследования опубликовали в Frontiers.

Антидепрессанты — это группа препаратов, которые влияют на центральную нервную систему (ЦНС) и нормализуют активность нейромедиаторов. Их назначают, чтобы облегчить симптомы депрессии, а также тревожность, апатию, раздражительность.

Данные препараты могут способствовать здоровью функционирования памяти. Но из-за токсичности и особенностей воздействия на организм у антидепрессантов много противопоказаний.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 48 человек в возрасте от 18 до 35 лет. До исследования все участники долгое время принимали антидепрессанты.

Некоторые не ощутили особых изменений после приема антидепрессанта, но многие сообщили о положительном влиянии препаратов на психику. Участники обратили внимание на изменения в работе памяти.

Кроме того, эти препараты помогают людям перестать концентрироваться на воспоминаниях, которые их травмируют.