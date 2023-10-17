Ультиматум Путина: президент дал два условия Киеву для переговоров

Россия переходит к следующему этапу спецоперации и выдвигает жёсткие условия для вразумительного диалога о прекращении противостояния в зоне действия СВО на Украине.

Нашумевшее интервью главы нашего государства Владимира Путина медиакорпорации Китая в преддверии визита в КНР разбирается общественностью по «косточкам». Кто-то видит между его строк скрытый смысл, а другие рассмотрели открытый ультиматум Украине.

Когда речь зашла о 12-этапном плане по мирному урегулированию текущего конфликта, предложенном властями Китая, президент РФ отметил ключевые моменты, особо понравившиеся ему – это возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий, пишет «лента.ру».

Вот только вторая сторона пока не готова к подобным мероприятиям, считает Путин: «Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры», возмутился российский лидер.

При этом Владимир Владимирович уверенно заявил, что Москва уже готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, но только на своих условиях: «Если они хотят, чтобы мы вели переговоры, то должны выполнить два условия: признать Крым российским и признать независимость Донецкой и Луганской народных республик», в ультимативной форме заявил он, подчеркнув, что для этого Киеву придется отменить запрет о диалоге (речь идет директиве Зеленского против мирных переговоров).

Пока эти слова остались без реакции второй стороны.