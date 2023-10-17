Умер известный композитор Геннадий Гладков

Композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков умер на 89 году жизни.

В понедельник, 16 октября, на 89-м году жизни скончался Геннадий Гладков — выдающийся композитор, автор музыки к популярным фильмам и мультфильмам. Композитор был народным артистом Российской Федерации.

Одной из самых известных работ Гладкова стало создание музыки к мультфильмам «Бременскими музыкантами» и «По следам бременских музыкантов». В последнем мультфильме он исполнил голос Глупого короля.

Музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах, среди которых« Малыш и Карлсон» (1968), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «Собака на сене» (1977) и др.

По данным СМИ, Гладков скончался в своей квартире. Ранее он переносил инсульт, но на здоровье не жаловался.