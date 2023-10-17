В Новосибирск 17 октября доставят Чудотворный Годеновский крест

В Новосибирский Вознесенский собор привезут на два дня Чудотворный Годеновский крест

Как сообщили в Новосибирской митрополии, 17 октября в 16 часов в Вознесенский собор Новосибирска пребудет одна из самых знаменитных православных чудотворных реликвий — Годеновский крест. Его встретят молебном с акафистом.

В соборе реликвия будет находиться два дня, 17-18 октября. Считается, что крест способен излечить не только физический, но и духовный недуг, поэтому все желающие смогут приобщиться к его целительной силе.

Новосибирцы смогут увидеть святыню 17 октября до 21 часов и 18 октября с 7 до 18.30 часов. После этого состоятся проводы Крестного хода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске занимались благоустройством участка между Вознесенским собором и цирком для создания нового зеленого общественного пространства.