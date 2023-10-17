В Новосибирске художник Wince нарисовал мурал на трамвае №13

Мурал на трамвае №13 нарисовал художник Wince в Новосибирске.

Художник Wince разрисовал новосибирский трамвай №13. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своём Telegram-канале.

«Мурал "Страницы истории" дополнился новым арт-объектом — трамваем №13. Историческое место, посвященное селу Кривощеково и городу Новониколаевску, расположилось вокруг остановки Мостовая», — написала она.

По словам Терешковой, впервые в Сибири историко-культурное место было создано в направлении уличного искусства. Трамвай объединил в себе две росписи и общественный транспорт.

Автором стал уличный художник Илья Wince из Томска. Его произведения можно узнать на стенах не только томских зданий, но и в Барнауле, Нижневартовске, Екатеринбурге, Бийске и Тюмени.

Напомним, что проект Дзержинской линии метро в Новосибирске до сих пор не был направлен на государственную экспертизу, при том, что разговоры о его разработке велись еще в 2013 году.