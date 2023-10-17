В Новосибирске снесут 16 домов на Расточке по плану реновации

В рамках региональной программы капремонта реконструируют домов послевоенной постройки в микрорайоне Расточка в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили Atas.info в городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Работы уже завершили в 14 домах на улицах Мира, Бетонной, Бурденко, 2-й Ольховская и переулках Мира. В 56 зданиях выполнили различные виды работ в рамках программы капремонта.

Капитальный ремонт планируют сделать еще в 91 доме, в основном на улицах Мира, Бурденко и Бетонной. Однако 16 жилых домов на Расточке признали аварийными и их снесут включая дома на улицах Бурденко, Бебеля, Горбаня, Ольховская, и Мира.

Ожидается, что до конца 2023 года четыре из аварийных домов полностью расселят. Остальные дома планируют расселить при помощи средств Фонда содействия реформированию ЖКХ после определения объемов финансирования из федерального бюджета. На данный момент на Расточке признали аварийными 59 строений. Ранее планировали снести более 100 домов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в регионе расселен первый дом по механизму комплексного развития территорий.