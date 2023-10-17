В Новосибирске трое подростков предстанут перед судом за вымогательство

В Новосибирске несовершеннолетних привлекут к уголовной ответственности за вымогательство денежных средств.

Троих подростков будут судить за вымогательство, сообщили 17 октября в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в Новосибирске, в период с января по февраль 2023 года несовершеннолетние на территории торгового центра под угрозой применения насилия и в одном из случаев с его применением, незаконно требовали у своих сверстников денежные средства в различных размерах под выдуманными предлогами.

В прокуратуре Калининского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих несовершеннолетних.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, в Новосибирске возбудили уголовное дело на двух подростков, которые вынесли со двора 50 килограммов цветного металла и заработали 7,5 тысячи рублей.