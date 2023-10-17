В Новосибирске женщина собирает деньги на операцию сыну без пальцев

Мальчик родился со «сросшимися» пальцами и черепом неправильной формы.

В Новосибирске в семье Татамировых родился малыш с синдромом Апера. Ребенку по имени Артем успешно провели коррекцию формы черепа с использованием специальных пластин.

В настоящее время семья собирает средства на предстоящую операцию по разделению «сросшихся» пальцев на руках. Валерия Татамирова, мать Артема, поделилась информацией о сборах на операцию на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте.

Следующий этап медицинской процедуры запланирован на февраль. Его проведут в клинике Санкт-Петербурга.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском мать сына-инвалида выгнала его жить в подъезд.