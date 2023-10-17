В России планируют ужесточить условия покупки квартиры за счет материнского капитала

При покупке квартир или домов нужно будет обязательно привлекать органы опеки и попечительства.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал в беседе с «Известиями», что в России планируют ужесточить условия покупки жилья на средства материнского капитала. По его словам, при покупке квартир или домов нужно будет обязательно привлекать органы опеки и попечительства.

«Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала», — объяснил Колунов.

Парламентарий подчеркнул, что, если одобрение органов опеки и попечительства не будет получено, то и деньги продавцу перевести будет невозможно.

Напомним, треть россиян тратит материнский капитал на ипотеку.