В Забайкалье местные жители могут купить дрова на зиму через Госуслуги

Для этого нужно зайти на сайт Госуслуг, вбить в поисковик «Заготовка дров», нажать на «Начать» и оформить заявку.

В Чите местным жителям можно не переживать за отопление дома в зимний период. Ведь теперь они могут заказать себе дрова, не выходя из дома. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

Для этого нужно зайти на портал Госуслуг, ввести в поисковике «Заготовка дров», нажать на «Начать» и оформить заявку. Ее рассмотрят в течение 15 дней. Заявление можно подать и лично, обратившись в местное лесничество.

«Лесная подать за один кубометр составляет: сосна 6 рублей, а лиственница и берёза 10 рублей. По выделению на основании 59 закона Забайкальского края. Существуют нормы 0,5 кубометров на один квадратный метр, но не более 45 кубометров на жилой дом», — рассказала начальник отдела ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» Ольга Полякова.

При этом квадратуру жилого помещения следует указывать ту, что оформлена в ЕГРН. Поэтому тем, кто собирается своими силами заготовить дрова на зиму, лучше всего обновить данные, указав реальную площадь дома.

Напомним, в Новосибирской области дрова подорожали на 10% за год.