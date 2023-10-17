Война в Израиле: последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 17 октября

Израиль приступил к полной ликвидации военного и политического потенциал ХАМАС, а Европа, забыв про Украину, вышла на улицы с пропалестинскими протестами.

К 17 октября 2023 года весь мир буквально замер в ожидании наземной операции Израиля, а Европа опасается миграционного кризиса. По информации радиостанция KAN со ссылкой на документ, Тель-Авив планирует в ближайшие дни начать полную ликвидацию потенциала ХАМАС, устранить угрозу со стороны сектора Газа, приложив при этом максимальные усилия для освобождения заложников, а также защитить население и границы Израиля.

Что касается жертв, то их число в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу. Ещё несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Израильские военные ликвидировали шесть высокопоставленных представителей ХАМАС.

Также сообщается о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, почти 200 израильтян, пишет РИА-новости.

Кроме того, к 17-ому октября стало известно, что Израиль объявил об эвакуации жителей 28 населённых пунктов, проживающих в радиусе 2 км от ливанской границы, а авиаудары по сектору Газа этой ночью были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта, пишет «Reuters» со ссылкой на местных жителей.

По единодушному мнению мировых политологов и военных экспертов, конфликт Израиля и ХАМАС превращается в большую войну.