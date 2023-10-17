«Я всю жизнь потерял»: обвинённый в рассылке детского порно экс-директор школы требует возместить 15 млн

Бывший директор школы в Советском районе Новосибирска Антон Неграш подал два иска после того, как было закрыто его дело о распространении детской порнографии. Оправданный педагог рассказал Сиб.фм, что он потерял за время следствия, и во сколько он оценил свои страдания.

В начале апреля этого года Советский районный суд прекратил уголовное дело в отношении директора одной из школ в Академгородке Антона Неграша. Следствие и судебное разбирательство длилось более двух лет: педагога обвиняли в распространении детской порнографии. Учитель русского языка рассказал, как он стал обвиняемым.

«Показали пальцем – это сделала одна из коллег, директор соседней школы просто. Она заявила, что подозревает меня в этом преступлении. Обосновала тем, что я – учитель русского языка. Этого оказалось достаточно для проведения обысков и допросов,

- говорит Антон Неграш. – За меня ухватились сотрудники Следственного комитета, так и возникло это уголовное дело».

Сейчас школа, в которой происходили вышеуказанные события, расформирована. Как говорит Антон Неграш, он потерял почти всё: любимую работу и доброе имя. По мнению педагога, в такой ситуации может оказаться любой.

«У меня изъяли школьный ноутбук, которым пользовались сотни, а то и тысячи людей: он 12 лет был в школе. Нашли в нём какие-то подозрительные материалы, и на этом основании обвинили, — продолжает педагог. – Т.е. теоретически и к вам в редакцию прийти – увидят какой-то редакционный компьютер. По этой логике – обвинят главного редактора».

После того, как Антон Неграш был оправдан, он подал ответные гражданские иски: в общей сложности за страдания он требует возместить ему более 15 миллионов рублей.

«Подано два иска – один на возмещение материального вреда. Свыше 2 миллионов рублей – это расходы на адвоката и потерянный заработок. Также иск о возмещении морального ущерба – это свыше 10 миллионов рублей. Из них: 5 миллионов – за сам факт незаконного уголовного преследования. Ещё 5 миллионов рублей – за все меры пресечения, которые ко мне применялись, — продолжает педагог.

– Потерял я, наверное, всю жизнь. Хоть я потерял любимую работу и доброе имя – хочу восстановить справедливость до конца».

После негативного судебного опыта Антон Неграша ушёл из сферы образования и сейчас работает в коммерции. Иногда скучает по педагогической деятельности.