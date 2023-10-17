За 4 года Новосибирская область поднялась на 5 позиций в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости опубликовали рейтинг регионов по материальному благополучию населения за 2022 год.

С учетом показателей рейтингов 2019-2022 годов, опубликованных ранее, Новосибирская область за 4 года переместилась с 37 на 32 позицию, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

В итоговом показателе учитывался уровень доходов населения, средневзвешенный объём вкладов, уровень закредитованности, удельный вес жителей за чертой бедности, процент семей, которые могут позволить себе ипотеку. За последний год рейтинговый балл региона увеличился на 3.55 п.п., в целом по РФ этот показатель вырос на 2.0 п.п, уточнил он.

«В ТОП-10 вошли северные регионы, столичные регионы, Сахалинская область и Камчатский край благодаря высоким среднедушевым доходам населения. Средневзвешенный рейтинговые балл у ТОП-5 и пятерки аутсайдеров отличается на 88,6 п.п. или в 17,5 раз, поэтому есть вопросы к методике. Один из важных маркеров, это миграция населения. Желание заработать деньги в регионе и жить там не всегда совпадают», — объяснил эксперт.

В СФО наибольший прогресс достиг Красноярский край, за 4 года регион поднялся с 44 на 28 позицию. Кемеровская и Томская области, наоборот ухудшили свои показатели в национальном рейтинге, заключил аналитик.

Напомним, в Новосибирске продают коттедж за 69 миллионов по индивидуальному дизайн-проекту.