Путешественники из Новосибирска и Томска продолжают кругосветку после нападения акул

Евгений Ковалевский и новосибирец Станислав Берёзкин — участники кругосветной экспедиции. Они продолжают свое путешествие после нападения акул у берегов Австралии. Их историю рассказал руководитель экспедиции Евгений Ковалевский. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Ранее на участников экспедиции нападали акулы. Их спасли сотрудники Австралийского управления безопасности. Вместе с новосибирцем и томичем также был гражданин Франции.

На сегодняшний день путешественники в Австралли, в городе Сидней. Они встретились с местными жителями. Один из участников Станислав Березкин уехал в город Таунсвилл. Там он хочет присмотреть моторную лодку для продолжения их экспедиции.

Руководитель путешественников Ковалевский отметил, что они с командой проверили уже 15 лодок. Однако ни одна из них не подходит по техническим причинам. Он отметил, что если Таунсвилле найдут нужное судно, то в конце октября они продолжат кругосветку.

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