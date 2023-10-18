Самолет с игроками ХК «Сибирь» не смог сесть в Нижнем Новгороде из-за снегопада

Самолет с новосибирскими хоккеистами из команды «Сибирь» не смог совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного снегопада.

Из-за обильного снега в Нижнем Новгороде самолет с хоккейной командой из Новосибирска не смог приземлиться в указанном месте и совершил посадку в Казани.

Два самолета направлялись в Нижний Новгород, но 17 октября они были вынуждены приземлиться в Казани по причине сильного снегопада. В двух самолетах находились новосибирские хоккеисты, которые летели на матч с ХК «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба новостей Казани в своем Telegram-канале.

«Новосибирцы летели в города на Волге из Москвы, из которой до Нижнего Новгорода можно добраться за 4 часа на поезде. В итоге у парней Немировски путешествие несколько затянулось», — написали в сообществе хоккейного клуба «Сибирь».

Вечером, 18 октября должен состояться матч ХК «Сибирь» с командой «Торпедо».

Ранее Сиб.фм писал, что олимпийская чемпионка из Новосибирска София Позднякова вернула девичью фамилию.