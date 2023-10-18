Дерматолог Константиновская заявила, что прыщи не пройдут после отказа от молочных продуктов

Сладости, копчености и молочная продукция не вызывают появление прыщей, однако данные продукты могут усугубить состояние кожи. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила врач-дерматолог Екатерина Константиновская.

По ее словам, употребление в пищу большого количества сладостей повышает риск избыточного образования кожного сала у людей с проблемной кожей. Из-за этого и появляются прыщи.

Копченая и соленая еда также не повлияет на проблемную кожей при употреблении в умеренных количествах.

Врач уточнила, что молочные продукты могут спровоцировать появление прыщей на проблемной коже из-за высокого содержания в них сывороточного белка и казеина, однако у людей со здоровой кожей таких проблем нет.

Константиновская подчеркнула, что продукты, вызывающие кожные высыпания необходимо, но полный отказ от них не поможет полностью решить проблему.