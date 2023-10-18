Новый зал самбо открыли в школе №220 Новосибирска

В школе №220 Новосибирска открыли новый зал самбо.

В школе №220 Новосибирска появился новый зал самбо. Об этом сообщил региональный координатор федерального партпроекта «Zа самбо» Роман Гуща.

«Один из главных вопросов — кадровый. Поиск, мотивация, обучение специалистов, которые будут развивать это направление, идёт при поддержке партийного проекта "Za самбо"», — рассказал Роман Гуща.

Кроме того, залы самбо появятся и в сёлах региона. Тренерам обещают льготы по аналогии с программой «Земский учитель».

Как подчеркнула руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец, новые спортзалы могут появиться не только в школах, но и на других площадках. Она считает, что спорт должен быть доступен каждому.

До конца 2023 года залы планируют открыть в Бердске, Чулыме и Татарске.

Напомним, что глава Минздрава страны Михаил Мурашко заявил, что уже в 2024 году у жителей России появятся цифровые профили в системе ОМС.