«Проклинали Россию»: какие концерты звёзд отменили в Новосибирске из-за критики СВО

Политические взгляды определённых артистов с некоторого времени стали поводом для отмены их выступлений в столице Западной Сибири. Портал «Сиб.фм» публикует полный список «звезд» отечественного шоу-бизнеса, которым не рады сибиряки.

Хронология «сибирских отмен» начинается ещё в 2022 году (начало СВО на Украине) и продолжается в текущем. Список того, что, увы, не увидят новосибирские зрители по причине политических взглядов неугодных широкой общественности, получился не маленький:

- апрель-2022: отмена выступлений Анны Нетребко, причина — Новосибирский государственный театр оперы и балета не согласен с позицией оперной певицы по отношению к СВО;

- ноябрь-2022: отмена концерта Андрея Макаревича (признан иноагентом 02.09.2022 г.), причина – зрительский бойкот исполнителя (продан всего один билет) после выступления на Украине в городе Святогорске, захваченном нацгвардией, и осуждения СВО;

- май-2023: отмена концерта рэпера Loqiemean, причина — требование новосибирских патриотов-общественников из-за его дискредитации солдат и властей России Романом Худяковым (настоящее имя певца);

- апрель-2023: отмена концерта Валерия Меладзе, причина — провозглашение лозунга украинских националистов во время выступления в Дубае;

- начало марта-2023: отмена концерта по мотивам украинской писательницы Марии Пустовит «Сам ты Гендель», причина – жалобы Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей на антироссийские высказывания писательницы;

- конец марта-2023: отмена концерта «Сплин» по просьбе регионального Союза отцов, причина — политическая позиция фронтмена группы Александра Васильева;

- сентябрь-2023: отмена концертов, где должны были прозвучать некоторые композиции группы «Рамштайн», причина — обращение в прокуратуру, к мэру города и руководству СО РАН от Сибирской правозащитной группы «Радетель» (планировалось выступление на сцене Дома Ученых);

- октябрь-2023: призывы отменить выступление Дианы Арбениной, причина – несогласие руководителя главы Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова с политической позицией певицы.