Убивший учительницу школьник из Новосибирской области попросился на свободу

В Новосибирском районном суде сегодня, 18 октября, рассматривают апелляцию школьника, который убил свою учительницу из-за ноутбука.

Сегодня, 18 октября, в Новосибирском областном суде начали во второй раз рассматривать дело второгодника из посёлка Смоленский в Мошковском районе Новосибирской области. В июле 2020 года восьмиклассник залез в дом к 56-летней учительнице, заместителю директора Смоленской СОШ Валентине Болдыревой.

Расправившись с педагогом, 19-летний Алексей Русских забрал ноутбук. При этом подросток и ранее совершал попытку напасть на учительницу.

В итоге парня обвинили в убийстве, сопряжённым с разбойным нападением. Летом этого года Мошковский районный суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат признанного виновным в убийстве Алексея Русских не согласился с назначенным наказанием. Сегодня, 18 октября, апелляцию рассматривают в Новосибирском областном суде.