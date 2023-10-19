Для сотрудников ОСК снизят ставку по ипотеке

Специальную ипотечную программу для судостроительной отрасли, в рамках которой работники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) смогут получить жилищный кредит на льготных условиях запустит с 1 ноября ВТБ, сообщила пресс-служба банка. Дисконт в 1 п.п. будет доступен зарплатным клиентам и их семьям при оформлении базовых ипотечных программ и позволит работникам снизить свою финансовую нагрузку при покупке жилья как на первичном, так и вторичном рынках.

На первом этапе программа будет доступна сотрудникам АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК), в перспективе банк планирует распространить ее условия на все компании, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации.

«В случае с судостроителями мы говорим об особенной задаче, стоящей перед нами после решения о передаче ОСК в доверительное управление банку. Программа поддержит высококлассных специалистов ОСК и будет способствовать повышению привлекательности отрасли и развитию ее кадрового потенциала на длительную перспективу», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление банку на пять лет. Согласно документу, кредитной организации переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.