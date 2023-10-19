Атомный шантаж: всплыло шокирующее пророчество математика Сидика Афгана о конце 2023 года

Мировые сверхдержавы решили «поиграть» в атомный шантаж, уверен прогнозист. Чем, по его мнению, эти игры закончатся, читайте ниже.

То, что текущий 2023 год будет тяжелым и принесёт массу испытаний всему человечеству, было понятно ещё в прошлом 2022 году и без прогнозов медиумов и колдунов. Однако более чёткие предсказания дали немногие из них.

Учёный-математик, прекрасно и глубоко владеющий знаниями о мировой истории Сидик Афган изобрёл уникальную формулу, посредством которой он высчитывает (не предсказывает) варианты развития предстоящих событий. Ему удалось рассмотреть среди множества вычислений атомный шантаж между мировыми державами, который обострится к финалу 2023 года (что, собственно говоря, мы и наблюдаем сегодня).

Однако до открытой демонстрации ядерных ресурсов сверхдержав не дойдёт, заверил прогнозист: «Всё останется лишь на уровне угроз. Никаких взрывов не будет. Переломный момент наступит только в 2025 году», процитировал выводы Афгана портал «Телепрограмма.ру».

Напомним, что спрогнозированная математиком фатальная дата 17.07.2023 г. прошла спокойно. Комментируя это, учёный пояснил, что вывод был сделан, как один из возможных вариантов развития событий.