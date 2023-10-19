Автор своей профессии: в Новосибирской области стартует масштабный проект для школьников

Актуальные тенденции и направления профориентации раскроет акселератор современных педагогических профессий для школьников Новосибирской области «ВКЛЮЧАТЕЛЬ». Масштабный проект для старшеклассников стартует в ноябре. Регистрироваться для участия необходимо сейчас на сайте твойвключатель.рф. Проект реализуется при поддержке Движения Первых.

«Акселератор – это комплекс мероприятий на четырех тематических площадках для школьников предпрофильных и педагогических классов, студентов педагогических колледжей, позволяющих познакомиться с современными педагогическими профессиями, осуществить профессиональные пробы, а также стать разработчиком собственных проектных педагогических решений для педагогической практики», — отмечает заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха Института непрерывного образования НГПУ Елена Богданова.

Тематические площадки акселератора:

· педагогический гейм

· педагогический блогинг

· педагогические инновации

· личный бренд будущего педагога

«В Год педагога и наставника нам, взрослым, важно показать школьникам престижность профессии педагога, дать возможность ребятам попробовать себя в этой профессии и понять, насколько профессия учителя может быть интересной, творческой и современной. Уверена, что Акселератор "ВКЛЮЧАТЕЛЬ" при поддержке Движения Первых станет именно такой площадкой первых профессиональных проб в роли педагога», — поделилась ожиданиями от предстоящего события Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области Наталья Вохмина.

Всех, кто примет участие, ожидает трек акселерации с разработкой и созданием авторских прототипов, уютная и ламповая атмосфера, призы и подарки и прокачка себя и своих педагогических компетенций. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта твойвключатель.рф до 31 октября 2023 года.