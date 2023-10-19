Банки ожидают усиления интереса населения к срочным вкладам

С учетом увеличившейся ключевой ставки и последовавшим за этим ростом доходности по депозитам, которая уже достигла рекордных с осени прошлого года значений, до конца года интерес населения к срочным депозитам будет усиливаться, считают в банке ВТБ. «Подогревать» спрос клиентов будут и сезонные продукты, которые банки традиционно запускают в четвертом квартале. На этом фоне эксперты прогнозируют, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом с 2015 года. Общий объем портфеля приблизится к 43,5 трлн рублей.

«На фоне действий регулятора, направленных на «охлаждение» рынка розничного кредитования, и неоднократный подъем ключевой ставки, мы фиксируем ускоренный рост спроса клиентов на классические сберегательные продукты. По нашей оценке, за 9 месяцев года общий объем привлеченных средств населения в России вырос примерно на 11,5%, ВТБ традиционно опережает рынок, увеличив свой портфель более чем на 14%», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова.

Она также отметила, что, в первую очередь, растет интерес к вкладам. Активность населения связана со значительным увеличением доходности по депозитам, которая за последние два месяца выросла на 3-3,5 пп. «Россияне стремятся зафиксировать повышенные ставки, размещая как новые средства, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов – в нашем банке только за последнюю неделю клиенты разместили более 30 млрд рублей», — добавила эксперт.

Объем вложений клиентов банка в инвестиционные инструменты с начала года также увеличился более чем на треть и сейчас превышает 1,5 трлн рублей. В целом в банке портфель привлеченных средств населения по состоянию на 6 октября приблизился к 8,7 трлн рублей, увеличившись с начала года более чем на 18%.