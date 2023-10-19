Черный список звезд: в Новосибирске запретили выступление восьми артистов из-за критики СВО

Сиб.фм составил список концертов, отменённых после начала специальной военной операции.

В Новосибирске после начала специальной военной операции был составлен список отмененных концертов и выступлений. Один из главных скандалов связан с предстоящим выступлением Дианы Арбениной, которое требуют отменить из-за ее высказываний. На данный момент концерт запланирован на 22 октября, но пока нет информации о его отмене. Однако это не первый случай, когда артисты сталкиваются с отменой гастролей в Новосибирске из-за своих высказываний.

В апреле 2022 года НОВАТ отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко из-за ее позиции по отношению к специальной военной операции. Решение о такой отмене было принято самим театром, общественность не успела вмешаться.

В ноябре 2022 года Первый театр снял со своего репертуара спектакль "Принцесса и людоед". Зрители увидели в постановке пропаганду извращений, так как роль принцессы была отдана мужчине.

В декабре 2022 года "Союз отцов" Новосибирской области инициировал отмену концертов рок-группы "Полматери" и певицы HOFMANNITA. Общественники заявили, что в текстах исполнителей содержится ненормативная лексика и призывы к аморальному поведению, что негативно влияет на молодежь.

Театр "Красный факел" начал снимать со своего репертуара спектакли в постановке Тимофея Кулябина, который покинул Россию после начала специальной военной операции.

В марте 2023 года Новосибирская филармония отменила концерт по мотивам произведений украинской писательницы Марии Пустовит "Сам ты Гендель". Общественники из Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей считают невозможным показ постановки автора, который высказывался антироссийски.

В конце марта 2023 года по требованию "Союза отцов" было отменено выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири". Причиной стала политическая позиция фронтмена Александра Васильева.

В июне 2023 года в Новосибирске был отменен спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. По официальной версии, причиной были технические проблемы, однако наблюдатели уверены, что отмена связана с высказываниями Ксении Раппопорт о специальной военной операции.