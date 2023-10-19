Дыхание покойника: названы страшные признаки скорой смерти

В преддверии близкой кончины в теле человека наступает особый период, который учёный назвали «спиралью смерти». Портал «Сиб.фм» публикует все признаки приближающейся гибели организма.

Признаки смерти принято разделять на очевидные и неочевидные, уверяют учёные всего мира, пишет портал «Доктор Питер». К первым относятся:

· снижение температуры тела;

· отказ от еды (даже при наличии аппетита утрачивается способность глотать пищу, а вскоре воду и слюну);

· неравномерное и прерывистое дыхание (условно названо «дыханием покойника», а медицинский термин — терминальное тахипноэ, когда на фоне частых дыхательных движений слышатся предсмертные хрипы);

· нерегулярное сердцебиение (нитевидный пульс):

· речевое беспокойство, проявляющееся неосознанным потоком слов.

Ко вторым и малозаметным признакам приближения смерти, которые при внимательном наблюдении за пациентом, могут проявиться ещё за 2-3 месяца до смерти, относятся следующие симптомы:

- снижение артериального давления (даже если пациент всю жизнь страдал гипертонией),

- замедление при ходьбе и слабость мышц (если пациент не лежачий),

- потеря ориентации в пространстве (натыкается на углы),

- увеличение продолжительности сна (преобладает над периодом бодрствования);

- отсутствие желания общаться с окружающими (случаются также психозы с чрезмерным нервным возбуждением);

- потеря интереса к жизни (уходит «в себя»);

- потеря способности логически мыслить.