Дыхание покойника: названы страшные признаки скорой смерти

В преддверии близкой кончины в теле человека наступает особый период, который учёный назвали «спиралью смерти». Портал «Сиб.фм» публикует все признаки приближающейся гибели организма.
Признаки смерти принято разделять на очевидные и неочевидные, уверяют учёные всего мира, пишет портал «Доктор Питер». К первым относятся:
· снижение температуры тела;
· отказ от еды (даже при наличии аппетита утрачивается способность глотать пищу, а вскоре воду и слюну);
· неравномерное и прерывистое дыхание (условно названо «дыханием покойника», а медицинский термин — терминальное тахипноэ, когда на фоне частых дыхательных движений слышатся предсмертные хрипы);
· нерегулярное сердцебиение (нитевидный пульс):
· речевое беспокойство, проявляющееся неосознанным потоком слов.
Ко вторым и малозаметным признакам приближения смерти, которые при внимательном наблюдении за пациентом, могут проявиться ещё за 2-3 месяца до смерти, относятся следующие симптомы:
- снижение артериального давления (даже если пациент всю жизнь страдал гипертонией),
- замедление при ходьбе и слабость мышц (если пациент не лежачий),
- потеря ориентации в пространстве (натыкается на углы),
- увеличение продолжительности сна (преобладает над периодом бодрствования);
- отсутствие желания общаться с окружающими (случаются также психозы с чрезмерным нервным возбуждением);
- потеря интереса к жизни (уходит «в себя»);
- потеря способности логически мыслить.