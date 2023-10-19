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общество

Эксперт Суренян рассказал о перечне запретных продуктов при акне

Freepik, authors: Dmytro Buianskyi

При этом специалист подчеркнул, что не существует универсальной диеты для лечения акне.

Специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян рассказал в беседе с Pravda.Ru, что не существует универсальной диеты для лечения акне, но есть перечень продуктов, которые способны лишь ухудшить состояние кожи.

По словам специалиста, при акне важно придерживаться сбалансированного питания. Антиоксиданты в овощах и фруктах защитят кожу от повреждений, клетчатка поможет регулировать гормоны и уменьшить воспаление, постный белок в курице, рыбе и тофу насытит организм аминокислотами для восстановления клеток кожи, а полезные жиры в авокадо и орехах улучшат состояние кожного покрова, подчеркнул он.

«Однако важно употреблять эти продукты в меру, поскольку избыток жиров может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем», — добавил Суренян.

Напомним, врач объяснила появление прыщей в неожиданных местах.

#здоровье #лечение #питание #прыщи
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Дарья Бочкун
журналист

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