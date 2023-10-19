Эксперты нашли способ сохранить молодость и бодрость после 40 лет

Известный российский биохакер Станислав Скакун повторил опыт американских ученых и нашел способ, как сохранить молодость и бодрость в 40 лет. Об этом он рассказал в программе «О самом главном».

Станислав вдохновился историей 45-летнего американского миллионера и биохахера Брайана Джонсона, который принял вызов времени и решил вернуть себе юность.

Американец провел несколько экспериментов на обновление своего организма и смог омолодить сердце на пять лет. Кожа биохакера стала похожа на 22-летнего человека, а легкие вновь приобрели характеристики 18-летнего.

Станислав Скакун также решил попробовать омолодить свой организм. Для этого он использовал барокамеру, герметические камеру, которую часто используют в медицине для различных медицинских целей. Также он прибегнул к процедуре плазмафереза. Данная процедура помогает очистить кровь от токсичных веществ и снизить уровень «плохого» холестерина в организме.

В итоге биохакер приблизил свое состояние к показателям 25-30 лет.

При этом, как отмечают специалисты, доступными и простыми способами поддержания организма в хорошей форме являются здоровый сон, регулярные физические нагрузки и умеренный уровень стресса.