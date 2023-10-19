Еще 5 минуточек: ученые из Швейцарии нашли пользу откладывания сигнала будильника утром

Ученые из Швейцарии выяснили, что люди, которые регулярно откладывают будильник, обладают более высокими когнитивными способностями, передает журнал Wiley.

Многие люди не могут проснуться после первого звонка будильника, а откладывают его на более позднее время — на 10-20 минут. Ученые решили разобраться, отличаются ли те, кто постоянно откладывает будильник от тех, кто встает после первого звонка.

В эксперименте приняли участие 1732 человека. Ученые проанализировали их распорядок дня и сновидения.

Исследование показало, что люди, которы откладывают свой будильник в среднем спят 22 минуты дольше утром. Также участники прошли тесты на когнитивные способности, которые включают задания на запоминание слов и их распознавание в текстах, а также арифметические задачи.

Выяснилось, что регулярно откладывающие будильник люди обладают более высокими когнитивными способностями в отличие от тех, кто этого не делает.

Ученые планируют глубже изучить данное явление и выявить долгосрочные последствия такого режима сна для здоровья.