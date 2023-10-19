Глухие хоккеисты из Новосибирска заняли третье место на турнире в Уфе

Третье место на турнире в Уфе завоевали глухие хоккеисты из Новосибирска.

Хоккеисты-ветераны из Новосибирской области завоевали третье место в турнире в Уфе, посвящённом памяти заслуженного тренера России Вячеслава Шевнина. Об этом сообщила его дочь Ольга на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вячеслав Шевнин умер из-за болезни 9 сентября 2022 года в возрасте 72 лет. На турнире в его память собрались 200 участников из шести регионов России. Матчи провели при поддержке Федерации спорта глухих и Министерства спорта Республики Башкортостан.

«Именно на турнире я почувствовала, как уважение и любовь к моему папе, как к наставнику, тренеру и близкому другу большого числа людей, окутали меня какой-то невидимой защитой. Я точно знаю, что папа всегда рядом. Люблю тебя», — написала Ольга.

Напомним, что Вячеслав Шевнин стоял во главе регионального отделения Общероссийской спортивной федерации спорта глухих по Республике Башкортостан. На его глазах выросло несколько поколений чемпионов и призёров крупнейших международных соревнований. Кроме того, под руководством Шевнина сурдлимпийцы из России стали чемпионами XVIII зимних Сурдлимпийских игр 2015 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» переиграла «Торпедо» в серии буллитов со счётом 5:4.