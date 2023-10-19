Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу по увековечиванию в Новосибирской области памяти павших в СВО воинов

Губернатор Андрей Травников принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню подразделений специального назначения в Вооруженных силах Российской Федерации. Собрание прошло в Правительстве региона 18 октября.

Глава региона подчеркнул необходимость создания в Новосибирской области мемориала, посвященного воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.

«Чтобы быть уверенным в своем будущем, нужно серьезно относиться к воспитанию молодого, сегодняшнего поколения. Лучший метод воспитания – это личный пример. Считаю, что в этой части сегодняшним мальчишкам, юношам, парням Новосибирской области, как и жителям других регионов, где дислоцируются особые боевые части, в чем-то повезло – потому, что перед глазами есть живой пример людей, которые, если необходимо, готовы встать на защиту своих родных, близких, большой и малой Родины, на защиту будущего. В Новосибирской области – целая плеяда спецназовцев и разведчиков, тех на кого может ориентироваться молодое поколение, принимать решение о своем будущем, следовать по стопам тех героев, которые всё в своей жизни уже доказали.

К сожалению, особая служба связана и с особыми рисками. Мы скорбим по каждому погибшему, каждого помним. Даже погибнув, они продолжают свое дело. Дело воспитания и защиты нашего будущего. Очень правильно, что принято коллективное решение – это инициатива военнослужащих, это поддержка общественных организаций, предпринимателей, администраций муниципальных районов, прежде всего Новосибирского района. Очень правильная инициатива создать мемориал, посвященный героям-разведчикам, героям-спецназовцам, надеюсь, что все, кто имеет отношение к этой сильной профессии, будут участвовать в реализации этого благого дела, этого хорошего проекта».

Архитектурный облик мемориального комплекса, который планируется создать в Новосибирском районе, представила ректор Новосибирского Государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова.

Командир Новосибирского батальона «Вега» Андрей Панфёров подчеркнул важность сохранения памяти о погибших воинах, что имеет особое значение для их родных и близких.

В ходе мероприятия Андрей Травников вручил участникам СВО медали «За Отвагу» и медаль Жукова, поздравил всех спецназовцев-сибиряков с наступающим праздником.

В мероприятии приняли участие бойцы СВО, военнослужащие, руководители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных районов и городских округов, представители бизнеса, общественных организаций, по видеосвязи – представители Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев.