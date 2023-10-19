Капитальный ремонт школы №146 в Первомайском районе завершат к концу года

Капитальный ремонт школы № 146 в Первомайском районе Новосибирска завершится в срок – до конца 2023 года. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на выездном совещании.

«Мы продолжаем выполнять программу капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений. В Новосибирске на данный момент семь объектов капремонта в разной степени готовности. Есть примеры, когда старые здания были полностью снесены, а на их месте возведены новые корпуса – это школы № 54 и 57. Финансирование программы идёт из федерального и областного бюджетов при участии муниципалитета. За счет городского бюджета закупается мебель и оборудование, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Школа № 146 в Первомайском районе – один из последних объектов этого года. Для него был разработан специальный проект, учитывающий все особенности здания, в том числе пристройки, которые были сделаны в 60-е годы», — подчеркнул глава города.

Здание состоит из двух соединенных корпусов и пристроенных мастерских. В первом корпусе обучаются начальные классы, второй корпус предназначен для среднего и старшего звена. Реконструкция ведётся во всех помещениях. Наряду с эти идет благоустройство территории.

По словам Анатолия Евгеньевича, новое здание будет полностью соответствовать всем современным требованиям.

Директор МБОУ СОШ № 146 Татьяна Лагута отметила, что в результате перепланировки удалось выделить места и для новых помещений. В частности, в корпусе для младшеклассников оборудовали свой санузел, в средней и старшей школе появился кабинет иностранного языка и актовый зал. Помимо этого, появятся: кабинет психолога, социального педагога, логопеда, медкабинет, кабинеты технологии для мальчиков. Количество учебных классов не уменьшилось.

Школа по-прежнему будет рассчитана на обучение 525 ребят. На каждую параллель будет приходиться по два класса. Как считают специалисты в сфере образования, для микрорайона, в котором работает школа, это вполне комфортное число мест, так как активной жилой застройки здесь не ведется.

Начальные классы вернутся в свой корпус после осенних каникул, среднее и старшее звено – после зимних.

Напомним, капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 146 на ул. Аксёнова, 54 начался в январе 2023 года. Все учащиеся (520 человек) на время работ переведены в школу № 145, расположенную на ул. Звездной, 8а. ребята ждут не дождутся возвращения в свою родную школу.

«Сыну не терпится попасть в свой класс после ремонта. Постоянно задает вопросы: «Мам, а как там? А когда уже? А что? Действительно, это хорошая программа. Мы очень рады, что у наших деток появятся все условия», — поделилась мама одного из школьников Елизавета.

«В этой школе учился и я. Учится теперь мой сын. Педагоги здесь отличные, остается теперь саму школу в порядок привести», — высказал свое мнение отец Даниила Игорь.

Подчеркнем, что национальные проекты, в которых участвовал Новосибирск, предполагали строительство новых школ, но не предусматривали капитальный ремонт действующих образовательных учреждений. С 2022 года в рамках новой федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений имеется возможность приводить в порядок городские школы. В целом, программа капремонта образовательных учреждений Новосибирска будет продолжена. На следующий год подана заявка на ремонт 21 школы. При этом, итоговое количество объектов будет зависеть от объёма финансирования со стороны федерального бюджета.

Справка

Федеральная программа по ремонту школ — это инициатива, направленная на модернизацию и улучшение условий обучения в школах по всей стране. Ее целью является обеспечение безопасной и комфортной среды для обучения школьников, а также обновление учебной инфраструктуры. Финансирование программы происходит за счет федерального бюджета. Школы, которые нуждаются в ремонте, подают заявки на участие в программе. Заявки рассматриваются и оцениваются в соответствии с критериями, установленными программой. Действующая инициатива направлена на снижение неравенства в доступе к качественному образованию и создание комфортных условий для обучения.