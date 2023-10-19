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общество

Мемориал спецназовцам может появиться в Новосибирской области

Фото: nso.ru

В Новосибирской области может появиться мемориал разведчикам СВО.

Мемориал спецназовцам СВО планируют установить в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы региона, нужно ответственно подходить к воспитанию подрастающего поколения и учить детей личным примером.

Фото Мемориал спецназовцам может появиться в Новосибирской области 2

«Очень правильная инициатива создать мемориал, посвященный героям-разведчикам, героям-спецназовцам», — сказал Андрей Травников.

Губернатор также добавил, что эту инициативу поддержали предприниматели, общественные организации и администрации районов.

Комбат «Веги» Андрей Панфёров тоже отметил важность сохранения памяти о погибших бойцах. Он считает, что это имеет большое значение для близких военнослужащих.

Напомним, что военнослужащие российской армии недовольны запланированным выступлением лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на «Локомотив-Арене» в Новосибирске.

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Диана Джафарова
журналист

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