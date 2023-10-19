«Миллионы людей умрут мгновенно»: опубликовано страшное предсказание слепой ясновидящей Ванги на 2024 год

Глобальный мировой конфликт значительно сократит численность землян – такие новые подробности озвучили болгарские толкователи наследия Ванги. Портал «Сиб.фм» публикует подробности предсказаний слепой провидицы на грядущий 2024 год.

Доподлинно известно, что ясновидящая Вангелия Гуштерова, описывая свои потусторонние видения, никогда не называла даты. Однако многочисленные толкователи её наследия находят в словах Ванги описания, схожие в текущим моментом.

Так, одно из пугающих предсказаний слепой провидицы о глобальном конфликте, который уничтожит огромное количество землян, они ассоциируют с обострением палестино-израильского конфликта, который, как мы все видим, может разрастись до мировых масштабов и погрузить в пучину раздора многие страны и государства, пишет «ФедералПресс.ру».

Более того, учитывая ядерный арсенал Израиля и его готовность применить это смертельное оружие массового поражения, прогнозы Ванги звучат убедительно.

Кроме военных конфликтов, на 2024 год Ванга, якобы, предсказала и катастрофы природного характера, намекнув на мощнейшее землетрясение где-то в Тихом океане, которое также унесет с собой много человеческих жизней.