«Много людей погибнет»: Болгария обнародовала предсказания Ванги на 2024 год

Стали известны новые данные о предсказаниях Ванги.

Болгария опубликовала новые расшифрованные предсказания Ванги на 2024 год. Исследователи изданий "Факти" и "Стандарт" решили поделиться данными о том, что слепая провидица предвидела на будущий год.

Одно из самых значимых предсказаний Ванги связано с возможным глобальным конфликтом, который может произойти в 2024 году. По словам прорицательницы, исход этого события станет самым важным в мировой истории и может привести к уменьшению населения Земли.

Кроме того, Ванга предсказала мощное землетрясение, которое произойдет в районе Тихого океана в 2024 году. Число жертв будет значительным.

Также Ванга упомянула о "союзе трех гигантов" — России, Индии и Китая.

Однако есть фрагмент предсказания, который пока не поддаётся однозначной интерпретации. Ванга упомянула о "красных деньгах" с числами 100 и 5. Исследователи признают, что смысл этого послания остается неясным.