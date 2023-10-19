Модный магазин женской одежды продают в центре Новосибирска

В Новосибирске выставили на продажу модный магазин женской одежды.

В центре Новосибирске выставили на продажу модный магазин женской одежды. Готовый бутик в здании №20 на улице Советская стоит три миллиона рублей. Предложение появилось на популярном сайте объявлений.

В шоуруме Inspire Girls собственное производство одежды. Продавец готов отдать бизнес новому владельцу вместе с остатками вещей, оборудованием и мебелью. Площадь помещения составляет пять квадратных метров.

«Мы переезжаем из Новосибирска и ищем новых партнеров или собственников», — отмечает владелец.

По словам собственника, в Inspire продают одежду и других брендов. Он советует новому хозяину продолжить это дело.

Арендная плата помещения составляет 204 тысячи рублей в месяц. Коммунальные услуги обойдутся новому владельцу в 18 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске выставили на продажу коллекционные сторублёвки, стоимость которых превысила цену популярного шоурума. Купюры пытаются продать за пять миллионов рублей.