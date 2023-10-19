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проиcшествия

Названы причины обрушения автомобильного моста в Новосибирской области

Фото: МЧС Новосибирской области

Мост в Чулымском районе Новосибирской области обрушился из-за пролетных строений.

Как сообщает территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД), техническое состояние моста по результатам весеннего осмотра 2023 года оценивалось удовлетворительным. В октябре было проведено повторное обследование моста. 17 октября по результатам комиссионного осмотра моста с участием представителей ГКУ НСО ТУАД подтверждена осадка основания промежуточной опоры №3 моста с креном опоры 4 см. На момент осмотра предпосылок возникновения неконтролируемого развития дефекта не обнаружено.

Скорость ограничили до 20 км/ч, грузоподъемность – до 20 тонн с установкой соответствующих дорожных знаков.

В ночь с 18 на 19 октября 2023 года, вследствие неконтролируемой осадки фундаментной части опоры №3 произошло обрушение опоры и смежных пролетных строений 2-3 и 3-4.

Сейчас проезд по мосту закрыт, установлены ограждающие блоки ФБС и дорожные знаки, запрещающие проезд по мосту. На месте работают сотрудники эксплуатирующей организации и ТУАД. Восстановление конструкций существующего моста запланировано на ближайший период.

Напомним, что авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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