Новосибирская школа получила новый спортивный инвентарь от чемпиона СССР

Спортивный зал школы № 66 на ул. Хилокской пополнился новым инвентарем – лыжами с ботинками, гантелями, мячами, обручами и другими принадлежностями для уроков физкультуры. С такими подарками приехали гости на праздник «Мы за здоровый образ жизни».

На него были приглашены выдающиеся спортсмены, мастера спорта и участники олимпиад, которые пришли, чтобы пообщаться с ребятами и мотивировать на занятия спортом и физической культурой.

Глава администрации Ленинского района Александр Гриб и директор ООО «Азиатские кухни», мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, чемпион Вооруженных Сил СССР по самбо, чемпион Узбекистана Мирзаали Мамажанов вручили директору школы новый инвентарь для уроков физкультуры.

Александр Гриб подчеркнул, что сам он родился и вырос в Казахстане, в СССР, который прославляли своими рекордами спортсмены – гости праздника: «Мы приехали к вам с нашими давними партнерами, которые помогают нам и оказывают спонсорскую помощь в реализации благотворительных проектов в Ленинском районе. Это настоящие люди слова и дела. Я хочу, чтобы вы, девчонки и мальчишки, росли, равняясь на лучшие примеры, а ваши родные, ваш город, страна могли гордиться вами».

Как отметил Мирзаали Мамажанов, школа № 66 – одна из самых многонациональных в Новосибирске: «Ребята, объединяясь, мы всегда побеждаем, поэтому будьте верны дружбе, вот вам новый инвентарь, занимайтесь спортом и будьте здоровы!»

По словам директора школы Валентины Тамплон, почти две трети учеников заняты в спортивных секциях бокса, флорбола, спортивных игр, многие ребята микрорайона занимаются в филиале спортклуба «Обь» вольной борьбой и тхэквондо.

Летом в рамках «дорожной карты» были выполнены работы по устройству тротуара к школе № 66 на ул. Хилокской, а также заасфальтированы внутриквартальные территории домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7, проезды, пешеходные проходы к остановке. Приведен в порядок пустырь с заброшенными погребами, там установили турники для занятий воркаутом.