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общество

Новосибирский офицер выступил за отмену концерта Арбениной после критики СВО

Фото: Сиб.фм

Комбат «Веги» Панфёров высказался об отмене концерта Дианы Арбениной в Новосибирске.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров высказался об отмене скандального концерта певицы Дианы Арбениной. Офицер считает, что выступления лидера группы «Ночные снайперы» на «Локомотив-Арене» в Новосибирске быть не должно. Об этом он сообщил в беседе с «МК в Новосибирске».

«Если на данный момент артист откровенно идёт не в ногу с политической ситуацией в стране, пусть даёт концерты в другом месте», — заявил Панфёров.

Он считает, что в такое время в стране необходима консолидация. Люди не должны открыто заявлять, что выступают против проведения спецоперации. Однако, по словам комбата, у певицы нет однозначной позиции по этому вопросу.

Как отмечает Панфёров, Арбенина просто хочет приобщиться к деятелям культуры, с которыми у неё сложились хорошие отношения — не терять связи.

«Плюс это путь к отступлению — всегда можно сказать, что ты против политики РФ и уехать», — добавил офицер.

Кроме того, Панфёров уважает творчество певицы и любит её музыку. По его мнению, Арбенина — умная и запоминающаяся артистка.

Напомним, что военнослужащие СВО недовольны концертом Дианы Арбениной в Новосибирске.

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Диана Джафарова
журналист

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