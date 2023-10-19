Новосибирский офицер выступил за отмену концерта Арбениной после критики СВО

Комбат «Веги» Панфёров высказался об отмене концерта Дианы Арбениной в Новосибирске.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров высказался об отмене скандального концерта певицы Дианы Арбениной. Офицер считает, что выступления лидера группы «Ночные снайперы» на «Локомотив-Арене» в Новосибирске быть не должно. Об этом он сообщил в беседе с «МК в Новосибирске».

«Если на данный момент артист откровенно идёт не в ногу с политической ситуацией в стране, пусть даёт концерты в другом месте», — заявил Панфёров.

Он считает, что в такое время в стране необходима консолидация. Люди не должны открыто заявлять, что выступают против проведения спецоперации. Однако, по словам комбата, у певицы нет однозначной позиции по этому вопросу.

Как отмечает Панфёров, Арбенина просто хочет приобщиться к деятелям культуры, с которыми у неё сложились хорошие отношения — не терять связи.