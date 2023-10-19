Новосибирский производитель школьной мебели «Омега» подарил мебель для школ на Всероссийском конкурсе «Учитель года России 2023»

Конкурс «Учитель года России 2023» проводится в 34-й раз. В финал вышли 89 лидеров региональных этапов конкурса из всех регионов страны, а также победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России – 2023», главный приз взял учитель русского языка и литературы Олег Янковский, преподаватель русского языка и литературы школы МИД РФ в Тегеране.

Учитель географии из сельской школы Ивановской области Денис Лебедев в финале Всероссийского конкурса получил спецприз от Новосибирской фабрики мебели «Омега» — сертификат на поставку мебели для школьного кабинета. Такие же сертификаты на поставку комплектов школьной мебели получили педагоги — победители региональных этапов.

Компанией «Омега» в рамках сертификата была организована доставка и сборка новой мебели в школы педагогов – победителей. Кроме того, компания активно участвует в благотворительности, поставляя мебель в разные школы Новосибирска и поддерживая школы в ЛНР.

Более 20 лет изготавливая современную мебель для учебных заведений, компания предлагает лучшие решения для обустройства кабинетов, учитывая последние тенденции в образовании и обратную связь от школ. Вся продукция сертифицирована, соответствует стандартам качества, а компания включена в реестр Минпромторга.

Продукция отличается высоким качеством, долговечностью и функциональностью, обеспечивая комфортный процесс обучения.

Сайт компании «Омега» omgnsk.ru

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