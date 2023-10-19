Около 54 тысяч мест допобразования детей создали в Новосибирской области

В Новосибирской области появилось около 54 тысяч мест допобразования детей.

С 2020 по 2023 год в Новосибирской области создали около 54 тысяч новых мест дополнительного образования детей. Об этом сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин в ходе заседания оперштаба в правительстве.

По его слова, большая часть мест создана по технической направленности. В сентябре этого года на базе 29 школ и в 10 муниципальных образованиях региона открылось 3190 локаций допобразования. Сейчас в регионе работают 53 997 таких мест.

В Новосибирской области реализуют более 10,5 программ допобразования. Среди них — техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, социально-гуманитарная. Больше половины организаций допобразования — многопрофильные.

Напомним, что в Новосибирской области завершено строительство четырех новых площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска рассказали, сколько денег сдают в школы.