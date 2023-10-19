Он всех обманывал: фигурист Костомаров с ампутированными конечностями признался во лжи

Сильный духом спортсмен, воодушевляющий многих на веру в собственные силы, счёл нужным признаться в многолетней лжи относительно своих увлечений.

Прошедший через медикаментозную кому и ампутацию конечностей, не сломленный спортсмен Роман Костомаров в настоящий момент «ищет себя» в других сферах деятельности. Он посещает различные массовые мероприятия как спикер-мотиватор, помогает людям верить в себя и идти дальше, несмотря на физические проблемы, сообщил портал «Спорт-Экспресс.ру».

В ходе недавней панельной дискуссии «Верь в себя» в Торгово-промышленной палате Москвы фигурист рассказал о своём пути в фигурном катании и открыто признался, что в детстве мечтал «поехать за границу, попить газировки и поесть жвачку».

Однако спорт его всегда привлекал. Костомаров пробовал силы в гимнастике и плавании. Но, получив отказ в обоих случаях, не сдался и пошел в секцию фигурного катания. Первой реакцией его одноклассников были насмешки, ведь дети считали этот вид спорта «девчачим», рассказал Роман. Поэтому он вынужден был много лет врать, что занимается хоккеем.

Сегодня успешный Олимпийский Чемпион в танцах на льду, переживший сложные операции и научившийся заново ходить теперь уже на протезах, не сдаётся и призывает россиян верить в себя, показывая собственный пример мужества.