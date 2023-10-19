От аллергии до пневмонии: названы неожиданные последствия кариеса

Хуже кариеса могут быть лишь его последствия, уверяют стоматологи нашей страны, поясняя, что проблемы с зубами зачастую являются причиной серьёзных недугов.

Если вы всё ещё уверены, что кариес – это всего лишь безобидное пятнышко или маленькая дырочка на поверхности зуба, то данная публикация для вас.

Многие россияне испытывали очевидные последствия запущенного кариеса – острая боль в зубе, отёк десны, болезненная реакция на холодные и горячие напитки. Однако зачастую воспалительные процессы в зубах переходят к более тяжелым и неочевидным последствиям.

Например, гайморит. Мало кто заподозрит, что причина воспаления (загноения) гайморовых пазух кроется в невылеченных зубах, но это так, поскольку зубы расположены близко к органам дыхания, зрения и к мозгу, пишет медицинский портал «МедЭксперт».

По многолетним наблюдениям российских стоматологов, чаще всего кариес провоцирует болезни желудочно-кишечного тракта, заболевания суставов, дыхательной, сердечно-сосудистой и выделительной систем, нарушение когнитивных функций и иммунной системы.

Далеко за причинами гастрита, если вы не лечите зубы, ходить не стоит, потому как бактерии из полости рта попадают через пищевод в желудок, и происходит воспаление слизистой оболочки. Подобный механизм проникновения болезнетворных бактерий происходит в дыхательных путях и легких, проявляясь в виде пневмонией.

Ещё страшнее и тяжело поддаётся лечению ситуации, когда запущенный кариес проникает в суставы и проявляется ревматоидным артритом. Более того, кардиологи уверены, что любая ранка во рту может стать толчком к развитию болезней сердца. По мнению доктора Елены Гричук, «даже незначительного кровотечения в полости рта достаточно, чтобы бактерии попали в кровеносную систему и осели на стенках или клапанах сердца, провоцируя развитие воспалительной реакции.

Что уж говорить об аллергиях, которые кроются за больными зубами, не способными полноценно прожевать пищу, а значит не доносят в кровь питательные вещества, ослабляя организм до аллергических реакций.