Пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-центра

В Московской области утонувшая девочка купалась в бассейне без жилета.

В Московской области в Видном в фитнес-центре погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, вечером 18 октября ребенок находился в бассейне фитнес-клуба, когда ее отец решил снять с нее спасательный жилет. В этот момент девочка осталась без присмотра взрослых и утонула. Несмотря на экстренную медицинскую помощь, спасти малышку не удалось.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по п. в ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте работали следователи, они изъяли необходимые документы и допросили свидетелей. Кроме того, планируется назначение судебных экспертиз для выяснения всех обстоятельств произошедшего.