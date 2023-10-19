Регионы Сибири стали лидерами по числу новых бизнесов в третьем квартале 2023

Красноярский край (+74%) и Новосибирская область (+65%) показали наибольший в стране прирост по числу зарегистрированных бизнесов по итогам третьего квартала 2023 года, уступив только Забайкалью (+139%). Такие данные приводит дочерняя компания Сбера «Деловая среда» на основе анализа более 40 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.

Согласно представленным данным, в третьем квартале текущего года первое место по приросту числа регистраций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года занял рекламный бизнес — число россиян, открывших такое дело, увеличилось на 75%. На втором месте оказались пассажирские и грузоперевозки – они также показали серьезный рост, уступив рекламе доли процента. Третьим типом бизнеса оказалась образовательная деятельность. Здесь прирост субъектов малого бизнеса составил 50%.

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:

«Рекламная деятельность показывает стабильный прирост субъектов малого бизнеса на протяжении всего 2023 года, но пик пришелся на третий квартал. В том числе это может быть связано с ключевыми изменениями в законодательстве, регулирующем эту сферу, которые недавно вступили в силу. Кроме того, растут сферы пассажирских и грузовых перевозок и образования. Кстати, наш последний опрос показал, что каждый пятый россиянин считает образовательный бизнес сегодня перспективным».

Отраслевым лидером по приросту числа регистраций нового бизнеса в Сибири стала сфера деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, показавшая прирост в 127%. Также высокая динамика наблюдается в розничной торговле (+62%) и строительстве (+59%).

Соотношение мужчин и женщин, открывших бизнес в регионах Сибири в третьем квартале года почти не изменилось, оставшись 55/45 в пользу сильного пола. При этом самым «мужским» регионом стала Республика Алтай, где это соотношение составляет 63/37. А самым «женским» – Тыва, единственный регион Сибири с бОльшим числом новых «женских» бизнесов – 59/41.

Как и в целом по стране в Сибири почти каждый второй бизнес в России открывала молодежь: 44% составили люди, зарегистрировавшие свое дело до 35 лет. Наибольшая доля молодежи, открывшей бизнес, проживает в Кемеровской области – 52%. Это единственный регион Сибири, где доля молодых предпринимателей, зарегистрировавших свой бизнес в третьем квартале, превышает число коллег более старшего возраста.

В третьем квартале сибиряки чаще делали выбор в пользу регистрации ИП: распределение ИП и ООО в третьем квартале 2023 года составило 88% и 12% соответственно. Наибольшая доля ИП была зарегистрирована в Тыве – здесь ООО досталось лишь 8% от числа всех открытых бизнесов.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Дать старт развитию своей компании – ответственный шаг для предпринимателя, в котором нужна профессиональная поддержка. Мы готовы оказать ее, предлагая в Сибири целый ряд самых разных сервисов и услуг, в том числе сопровождение своего дела на каждом этапе развития, начиная с момента регистрации».