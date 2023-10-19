Россию всколыхнуло предсказание сильнейшей ведьмы Сибири Елены Голуновой

Наша землячка — чёрный маг и некромант, обладающая неофициальным званием самой опасной сибирской ведьмы предупредила россиян о сложном финале 2023 года.

Свои способности видеть жизнь в разных измерениях и слышать духов сибирская ведьма направляет на помощь страждущих людей, находящихся в сложным ситуациях. Не осталась она в стороне и в текущий непростой момент для нашей страны. Свой прогноз для России на финальную часть 2023 год она составила, как всегда, в присущей ей прямолинейной манере, не скрывая тёмных сторон.

Трансформационными назвала Елена последние месяцы уходящего 2023 года для России, а причиной, по её экспертному мнению, станут многочисленные военные конфликты в мире, значительно влияющие на внутреннюю политику и экономику нашей страны.

По словам ведьмы, локальные войны, накаляющиеся всё больше, затянутся надолго и продляться в последующие пару лет. Результатом станет полный передел мира и начнётся он уже нынешней зимой. Конечно, России примет в этих процессах самое активное участие, уверена сибирская колдунья, отмечая, что это пойдёт только на пользу нашему государству.

Глобальные перемены коснутся и каждого россиянина в отдельности, пояснила Елена, отметив, что «те, у кого было всё, могут остаться без ничего, а бедные, у которых, наоборот, были проблемы с финансами, могут стать намного богаче», пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

В свете этих выводов, Елена Голунова рекомендовала гражданам России не сидеть в бездействии и ждать с моря погоды, а пытаться поймать удачу за хвост, открывая новые возможности для себя и своей Родины.