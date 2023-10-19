С 18 октября водителей без шапки будут сразу лишать прав: неприятный сюрприз поджидает автомобилистов

Особенности национальной осенней охоты в России накладывают отпечаток на соблюдение законов, но не уходят от зоркого глаза правоохранительных органов. Причём здесь головные уборы, читайте ниже.

Лихость русских водителей известна издавна. А если она усилена любовью к охоте и щедро полита алкоголем, то это даёт благоприятную почву для нарушения законов.

Традиционно в октябре, в разгар осенней охоты на бескрайних просторах нашей страны, десятки тысяч любителей древней забавы устремляются по российским дорогам в леса и поля, игнорируя соблюдение правил и норм. Потому полиция в этот период переходит в режим усиленного контроля.

Так, начиная с 18 октября 2023 года особое внимание автоинспекторов будет направлено на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения или его не выветрившихся последствий. Также полицейских будут интересовать разрешительные документы на огнестрельное оружие, находящееся в автомобилях.

Вычислять нарушителей сотрудники ГИБДД будут по косвенным признакам:

- манера вождения,

- запах в салоне,

- наличие головного убора на голове.

Последний признак может стать показателем расширения сосудов и прилива крови к голове после распития алкоголя, пояснили эксперты специализированного портала «За рулем.ру». Поэтому не стоит удивляться, если автоинспектор предложит пройти тест на наличие алкоголя в крови (в случае отказа от освидетельствования водителю грозит лишение прав на охоту и ношение огнестрельного оружия сроком до двух лет.