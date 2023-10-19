Школьники новосибирского села Тебисское вспомнили возможные опасные ситуации на железной дороге и как их избежать

Сотрудники Западно-Сибирской магистрали провели урок безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры для учеников младших классов школы на станции Тебисское в Чановском районе Новосибирской области.

Ребятам напомнили, что на железной дороге категорически запрещается залезать на крыши вагонов и цистерн, делать «селфи» на фоне поездов, приближаться к контактной сети, использовать мобильные телефоны и наушники при переходе пути. При этом переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Также для участников провели викторину, объединившую познавательную и двигательную активности. Дети узнали интересные факты о работе стальных магистралей.

Организаторы урока обсудили со школьниками возможные опасные ситуации и как их избежать, раздали памятки с основными правилами безопасного поведения в зоне движения поездов, и подарили тематические сувениры. Всего в профилактической акции приняли участие более 30 школьников.

Отметим, что подобные встречи проходят регулярно в общеобразовательных учреждениях области, расположенных в непосредственной близости от железной дороги.